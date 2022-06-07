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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2022 18:30
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.06.2022
Genel Kurul Tarihi 07.07.2022
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2021 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2021 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
10 - 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Euro Yatırım 2021 Bilgilendirme Dökümanı(07.07.2022).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Euro Yatırım Gündem İlanı(07.07.2022 Olağan).pdf - İlan Metni
EK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onaylı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07 Haziran 2022 Salı günü saat 12.00'de yapacağını duyurduğu 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır.
Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 12.00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Yıldız Posta Caddesi No: 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul İlan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035486


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Çeyrek 1.645 1.683 41,82  
Gümüş.Ons 22,03 22,07 -0,17  
Gümüş Gr. 12,15 12,16 0,17  
B. Petrol 124 124 3,34  
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