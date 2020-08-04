***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımı Yapılmayacağı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 07.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.08.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 0 0B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.07.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararının 04.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan görüşmeler sonucundaŞirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına transfer edilmesine,Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,SPK'nın kar dağıtımına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerine göre şirketimizin Dönem Karı olmasına rağmen dağıtılabilir net kara ulaşmak için öncelikle geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle 2019 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı için kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifin kabul edilmesine,Katılanların oybirliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Euro Yatırım 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 703.765,44Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.026.289 -337.455,654. Vergiler ( - ) 109.345 05. Net Dönem Kârı 2.135.634 -337.455,656. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 11.267.128 10.351.685,567. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865034BIST