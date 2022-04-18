***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.04.2022 18:13
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KST Geçerlilik Tarihinin Güncellenmesi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.04.2022 tarih ve 2022/06 nolu kararı uyarınca
Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye sistemi tebliği hükümleri çerçevesinde, şirketimize kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmasına,
Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip değişikliğin yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Gerekli işlem ve duyuruların yapılmasına,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Euro Yatırım KST Sözleşme Değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021544
BIST