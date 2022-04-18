***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KST Geçerlilik Tarihinin Güncellenmesi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 18.04.2022 tarih ve 2022/06 nolu kararı uyarıncaŞirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye sistemi tebliği hükümleri çerçevesinde, şirketimize kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmasına,Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip değişikliğin yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Gerekli işlem ve duyuruların yapılmasına,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Euro Yatırım KST Sözleşme Değişikliği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021544BIST