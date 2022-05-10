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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2022 18:35
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesinin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 19.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.06.2022

Ek Açıklamalar
KST Geçerlilik Tarihi Güncelleme ile ilgili Sermaye Piyasası Kurul'una yapılan başvurumuzun 27.04.2022 tarihinde onaylandığı yazısı bugün (10.05.2022) şirketimize bildirilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028589


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Yarım 2.965 3.044 3,60  
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