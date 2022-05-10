***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesinin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 19.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.06.2022Ek AçıklamalarKST Geçerlilik Tarihi Güncelleme ile ilgili Sermaye Piyasası Kurul'una yapılan başvurumuzun 27.04.2022 tarihinde onaylandığı yazısı bugün (10.05.2022) şirketimize bildirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028589BIST