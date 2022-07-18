***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.07.2022 18:00
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KST Güncelleme Tescil ve İlanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 19.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.07.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.07.2022
Ek Açıklamalar
KST Geçerlilik Tarihi Güncelleme ile ilgili izinleri alınmış olan tadil tasarısı 07.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantısında kabul edilen KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş, 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı TTSG ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değ.SPK ve Tic.Bak Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045916
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1208
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2588
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05965,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,68
|Açılış
|: 965,16
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5247
|17,5532
|% 0,69
|
|Euro
|17,9519
|17,9728
|% 1,46
|
|Sterlin
|20,9906
|21,0959
|% 0,88
|
|Frank
|18,0402
|18,1489
|% 1,39
|
|Riyal
|4,6592
|4,6826
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|1,02
|
|Altın Gr.
|965
|966
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.530
|6.620
|-4,00
|
|Yarım
|3.182
|3.236
|3,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem