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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.07.2022 18:00
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KST Güncelleme Tescil ve İlanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 19.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.07.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.07.2022

Ek Açıklamalar
KST Geçerlilik Tarihi Güncelleme ile ilgili izinleri alınmış olan tadil tasarısı 07.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantısında kabul edilen KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş, 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı TTSG ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değ.SPK ve Tic.Bak Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045916


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