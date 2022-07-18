***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KST Güncelleme Tescil ve İlanı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 19.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.07.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 15.07.2022Ek AçıklamalarKST Geçerlilik Tarihi Güncelleme ile ilgili izinleri alınmış olan tadil tasarısı 07.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantısında kabul edilen KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş, 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı TTSG ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değ.SPK ve Tic.Bak Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045916BIST