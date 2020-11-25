***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Ege Sigorta A.Ş nin 07.08.2015 tarihinde T.C Hazine Müşteşarlığı tarafından tüm branşlardaki ruhsatları iptal edilerek yönetimi Güvence Hesabına devredilmişti.Güvence Hesabı yönetiminde bulunan Ege Sigorta A.Ş ni geri almak üzere 24.11.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalanmış ve görüşmelere başlanmıştır.Süreç hakkında mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889869BIST