***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 09:07
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Ege Sigorta A.Ş nin 07.08.2015 tarihinde T.C Hazine Müşteşarlığı tarafından tüm branşlardaki ruhsatları iptal edilerek yönetimi Güvence Hesabına devredilmişti.
Güvence Hesabı yönetiminde bulunan Ege Sigorta A.Ş ni geri almak üzere 24.11.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalanmış ve görüşmelere başlanmıştır.
Süreç hakkında mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889869
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
0
En Düşük
0
18:057,9634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0420
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0097
En Düşük
7,9480
18:059,4716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0528
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4650
18:05462,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,40
|Açılış
|: 462,81
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
462,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|PARSN
|22,20
|67.804.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,92
|1.688.166.510
|% 0,00
|
|GSDDE
|5,02
|7.712.722
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|PARSN
|22,20
|67.804.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,92
|1.688.166.510
|% 0,00
|
|GSDDE
|5,02
|7.712.722
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9535
|7,9634
|% -0,52
|
|Euro
|9,4626
|9,4716
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,6009
|10,6540
|% -0,59
|
|Frank
|8,7058
|8,7582
|% -0,51
|
|Riyal
|2,1181
|2,1287
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,35
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|0,34
|