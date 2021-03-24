***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 18:11
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020 - 25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 25.11.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Ege Sigorta'nın Güvence Hesabı 'ndan tekrar geri alınmak üzere görüşmelere başlandığı duyurulmuştu.
Açıklamış olduğumuz görüşmeler halen devam etmektedir.
Süreç hakkında mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920232
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.433
En Düşük
1.394
18:057,9194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
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7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,3769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 9,3700
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|Önceki Kapanış
|: 9,3350
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9,5060
En Düşük
9,3073
18:05443,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 443,48
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|Önceki Kapanış
|: 441,79
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447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|714.505
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.910.121
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9151
|7,9194
|% -0,02
|
|Euro
|9,3515
|9,3769
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,8599
|10,9144
|% 0,47
|
|Frank
|8,4323
|8,4831
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|1,08
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-3,05
|
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