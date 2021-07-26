***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2021 18:15
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020 - 25.01.2021 - 24.03.2021 - 25.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 25.11.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Ege Sigorta'nın Güvence Hesabı 'ndan tekrar geri alınmak üzere görüşmelere başlandığı duyurulmuştu.
Açıklamış olduğumuz görüşmeler halen devam etmektedir.
Süreç hakkında mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951853
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
18:0510,1555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0496
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1693
En Düşük
10,0795
18:05496,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,70
|Açılış
|: 496,02
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5687
|8,5703
|% 0,21
|
|Euro
|10,1454
|10,1537
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,8685
|11,9280
|% 0,72
|
|Frank
|9,3475
|9,4038
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2788
|2,2903
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,57
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,34
|