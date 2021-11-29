***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2020 - 25.01.2021 - 24.03.2021 - 25.05.2021 - 26.07.2021 - 27.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetimi Güvence Hesabı'nda bulunan şirketimizin bağlı ortaklığı Ege Sigorta A.Ş ni geri almak üzere 24.11.2020 tarihinden itibaren verilen teklifler ve yapılan görüşmeler yaptığımız Özel Durum Açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 60'şar günlük aralıklarla paylaşılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından şirketimize gönderilen yazı ilea) "Güvence Hesabı'na sunulan son teklifin 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle SEDDK tarafından Ege Sigorta'ya tekrar sigortacılık ruhsatı verme hususunun olumsuz değerlendirildiği" veb) "Ege Sigorta'ya ilişkin bugüne kadar Güvence Hesabı'nın katlandığı hasar ödemeleri başta olmak üzere tüm maliyetlerin tahsilatı ile ilgili Şirketimiz ile görüşmelerin devam ettirilmesinin SEDDK tarafından uygun bulunduğu" hususunu öğrenmiş bulunmaktayız.Öncelikle Güvence Hesabı ya da SEDDK tarafından bu olumsuz değerlendirme ile ilgili şirketimize yapılmış bir tebligat-bildirim bulunmamaktadır.Yapmış olduğumuz tekliflerde, teklifin temelinin ve vazgeçilmez unsurunun "Ege Sigorta A.Ş.'nin iptal edilmiş olan ruhsatlarının yeniden verilmesinin ve sigortacılık faaliyetlerinin başlanmasının sağlanması" olduğu özellikle vurgulanmıştır. Bu vurguya rağmen, yani Güvence Hesabı ve SEDDK 'na yapılan teklifin ön şartının "Ege Sigorta A.Ş.'nin iptal edilmiş ruhsatının iadesi olduğu" bildirilmesine rağmen Güvence Hesabı ve SEDDK görüşmeleri sonlandırma kararı almamış, tam tersine sürdürülmesi ve geliştirilmesi kararını vermiştir. Tüm görüşmelerimiz de hem Güvence Hesabı hem de SEDDK 'nun onayı, bilgisi ve kararı ile sürdürülmüştür.Yine Güvence Hesabı'ndan 18.11.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilen yazıya istinaden şirketimiz tarafından 24.11.2021 tarihli yazıdaYazımızın dikkate alınarak nihai değerlendirmelerinin ve kararlarının şirketimize bildirilmesinden sonra Güvence Hesabı'nın kararına göre hareket edileceğini yönünde cevap verilmiştir.Güvence Hesabı ile ilgili görüşmeler hakkında açık, anlaşılır, tam ve yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak içerikte bir ÖDA yapılmasını Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından talep edilmiştir.Bugüne kadar Güvence Hesabı'na vermiş olduğumuz yazılı teklifimizin reddedilmiş olduğuna, görüşmelerin sonlandırıldığına, bittiğine, olumsuz değerlendirildiğine ilişkin hiçbir yazı veya bildirim şirketimize gelmemiştir. Bu durumda kamuoyuna ve KAP'ta bildirdiğimiz tüm duyurularda hiçbir yanlışlık ya da gerçeğe ayrılık bulunmadığı kamuoyuna duyurulur.SaygılarımızlaEURO YATIRIM HOLDİNG A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980112BIST