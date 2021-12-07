***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2020 - 25.01.2021 - 24.03.2021 - 25.05.2021 - 26.07.2021 - 27.09.2021 - 29.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüvence Hesabı'ndan 07.12.2021 (Bugün) tarihinde şirketimize tebliğ edilen yazı ile görüşmelerin sona erdirildiği bilgisini öğrenmiş bulunmaktayız.Kamuoyuna duyurulur.SaygılarımızlaEURO YATIRIM HOLDİNG A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981665BIST