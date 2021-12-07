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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.12.2021 18:15
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020 - 25.01.2021 - 24.03.2021 - 25.05.2021 - 26.07.2021 - 27.09.2021 - 29.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Güvence Hesabı'ndan 07.12.2021 (Bugün) tarihinde şirketimize tebliğ edilen yazı ile görüşmelerin sona erdirildiği bilgisini öğrenmiş bulunmaktayız.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981665


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HEKTS 14,76 865.479.810 % 9,99  
ISBIR 55,05 3.103.334 % 9,99  
MZHLD 38,76 5.042.303 % 9,99  
SEKUR 22,70 49.154.352 % 9,98  
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Riyal 3,6307 3,6489 % 1,29  
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Altın Ons 1.786 1.786 0,42  
Altın Gr. 784 784 9,93  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 -0,04  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 0,10  
B. Petrol 75,99 75,99 0,55  
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