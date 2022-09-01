***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.09.2022 tarih ve 2022/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında1) 31.08.2022 tarihi itibariyle istifa eden şirketimiz Genel Müdürü ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini ifa eden Mustafa ŞAHİN'în Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevinden istifasının kabulüne,2) Mustafa ŞAHİN'in şirketi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına,3) Keyfiyetin usulü gereğince tescil ve ilan edilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059483BIST