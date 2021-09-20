***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İzahname (Taslak)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 60.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 600.000 2.400.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 NâmaB Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 59.400.000 237.600.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 60.000.000 240.000.000,000 400,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YOKTURPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 13.09.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan, ödenmiş sermayenin 60.000.000 TL'dan 300.000.000 TL'na çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 240.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname (taslak) ile Sermaye Piyasası Kurulu onayına 20.09.2021 (bugün ) sunulmuş olup, henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan izahname ekte yer almaktadır.Taslak İzahname ilgili KAP açıklaması ve şirket Web sayfasından ulaşılabilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 EURO Holding - İzahname-1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964600BIST