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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.09.2021 18:23



***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İzahname (Taslak)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 600.000 2.400.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 Nâma
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 59.400.000 237.600.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 60.000.000 240.000.000,000 400,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YOKTUR
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 13.09.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan, ödenmiş sermayenin 60.000.000 TL'dan 300.000.000 TL'na çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 240.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname (taslak) ile Sermaye Piyasası Kurulu onayına 20.09.2021 (bugün ) sunulmuş olup, henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan izahname ekte yer almaktadır.
Taslak İzahname ilgili KAP açıklaması ve şirket Web sayfasından ulaşılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EURO Holding - İzahname-1.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964600


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Çeyrek 788 806 4,37  
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