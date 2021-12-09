***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Başvurusu Sonucu HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 60.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 600.000 2.400.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 NâmaB Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 59.400.000 237.600.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 60.000.000 240.000.000,000 400,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YOKTURPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.09.2021SPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğu başvuru talebi, 8 Aralık 2021 tarih ve 2021/62 sayılı SPK Bülteni'nden edindiğimiz bilgiye istinaden olumsuz karşılanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 EURO Holding - İzahname-2.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982287BIST