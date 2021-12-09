***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.12.2021 10:58
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Başvurusu Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 600.000 2.400.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 Nâma
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 59.400.000 237.600.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 60.000.000 240.000.000,000 400,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YOKTUR
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2021
SPK Başvuru Sonucu Red
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğu başvuru talebi, 8 Aralık 2021 tarih ve 2021/62 sayılı SPK Bülteni'nden edindiğimiz bilgiye istinaden olumsuz karşılanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EURO Holding - İzahname-2.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982287
BIST