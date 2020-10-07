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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR 25,75 A,B Bağımsız Üye Değil
Feyzullah ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.07.2018 İcrada Görevli Muhasebe Yetkilisi EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. MUHASEBE YETK. Bağımsız Üye Değil
Ali ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.07.2018 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. MUHASEBE MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değil
OSMAN DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 17.07.2018 İcrada Görevli Değil EURO TREND YAT.ORT.A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI BAŞKANI
SEVİNÇ BOZKURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.07.2018 İcrada Görevli Değil EURO KAPİTAL YAT. ORT. A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879372


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YGYO 1,10 206.857.324 % 10,00  
DAGHL 9,24 8.493.673 % 10,00  
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Altın Ons 1.882 1.882 4,03  
Altın Gr. 477 477 6,21  
Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,59 23,63 0,54  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,21  
B. Petrol 41,66 41,66 -0,99  
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