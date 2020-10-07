***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2020 18:25
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR 25,75 A,B Bağımsız Üye Değil
Feyzullah ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.07.2018 İcrada Görevli Muhasebe Yetkilisi EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. MUHASEBE YETK. Bağımsız Üye Değil
Ali ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.07.2018 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. MUHASEBE MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değil
OSMAN DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 17.07.2018 İcrada Görevli Değil EURO TREND YAT.ORT.A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI BAŞKANI
SEVİNÇ BOZKURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.07.2018 İcrada Görevli Değil EURO KAPİTAL YAT. ORT. A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879372
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0893
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1370
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2891
En Düşük
9,1278
18:05477,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,71
|Açılış
|: 477,53
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8797
|7,8874
|% 1,15
|
|Euro
|9,2766
|9,2873
|% 1,48
|
|Sterlin
|10,1461
|10,1970
|% 1,39
|
|Frank
|8,5628
|8,6144
|% 1,22
|
|Riyal
|2,0946
|2,1051
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,03
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,21
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,21
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO