***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:14
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 31.10.2022 Karar No : 2022/20 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş ara dönem Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tabloları ve dipnotları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Saygılarımızla, Ali ARSLAN Feyzullah ÖNER Yönetim Kurulu Bşk.Yard Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075410
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6401
En Düşük
18,5393
18:0518,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3976
En Düşük
18,2949
18:05985,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 985,05
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
986,63
En Düşük
982,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5642
|18,5939
|% 0,04
|
|Euro
|18,3478
|18,3943
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2790
|21,3857
|% -0,04
|
|Frank
|18,5198
|18,6314
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-0,51
|
|Altın Gr.
|985
|986
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.619
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.225
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|0,10
|
Seans Raporu
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17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
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17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
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17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de