***EUHOL* *EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***EUHOL******EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [EUHOL]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar16.05.2022 tarihi itibariyle Euro Yatırım Holding A.Ş (EUHOL) payları ile ilgili olarak 2.30-2,35 fiyat ile 61.700 TL toplam nominal tutarlı alım işlemi şirketimizce gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Euro Yatırım Holding A.Ş sermayesindeki payımız % 0,65 olmuştur.İşlem detayları aşağıdaki tabloda sunulmuşturPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)16/05/2022 61.700 0 61.700 330.000 391.700 % 0,55 % 0,55 % 0,65 % 0,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030627BIST