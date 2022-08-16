***EUHOL* *EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.08.2022 18:12
***EUHOL******EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.05.2022
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16.08.2022 tarihi itibariyle Euro Yatırım Holding A.Ş (EUHOL) payları ile ilgili olarak 2.39-2,45 fiyat ile 391.700 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi şirketimizce gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Euro Yatırım Holding A.Ş sermayesindeki payımız % 0 olmuştur.
İşlem detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/08/2022 0 391.700 391.700 391.700 0 % 0,65 % 0,65 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055978
BIST
18:052.980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 66,70
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.983
En Düşük
2.920
18:0517,9560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9692
En Düşük
17,8970
18:0518,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0690
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3262
En Düşük
18,2188
18:051.019,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.019,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.016,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,30
|57.391.415
|% 10,00
|
|COSMO
|26,64
|3.601.179
|% 9,99
|
|CMBTN
|290,70
|46.698.668
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.853.809
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|62.295.170
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|83.286.786
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|248.951.950
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,50
|1.465.848
|% -6,08
|
|TMSN
|54,90
|76.654.622
|% -5,75
|
|PAMEL
|153,70
|34.341.587
|% -5,30
|
|THYAO
|68,70
|9.571.503.883
|% 1,25
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|SISE
|24,26
|3.087.922.113
|% 1,51
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|EKGYO
|3,76
|2.715.871.140
|% 6,21
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|VAKBN
|4,88
|1.609.416.786
|% 7,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9493
|17,9560
|% 0,24
|
|Euro
|18,3023
|18,3143
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,6066
|21,7150
|% 0,07
|
|Frank
|18,8082
|18,9215
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-9,54
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|-9,00
|
|Tam
|6.854
|6.925
|-26,00
|
|Yarım
|3.339
|3.386
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.692
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,93
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,46
|93,46
|1,12
|