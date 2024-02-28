***EUHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2024 14:33
***EUHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252627
BIST
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15:509.161
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -18,80
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:5031,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0465
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:5033,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0602
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:502.035,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,19
|Açılış
|: 2.035,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:49
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.058.690
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|91.897.089
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DMSAS
|6,60
|128.192.237
|% -9,22
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|THYAO
|280,25
|7.314.759.924
|% 0,00
|
|PGSUS
|858,50
|3.419.705.562
|% 3,62
|
|TUPRS
|161,90
|3.367.030.384
|% 1,06
|
|KCAER
|63,10
|3.138.943.772
|% -3,00
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.161.760.753
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,02
|1.931.217.499
|% -1,34
|
|EKGYO
|11,33
|1.962.686.760
|% 0,27
|
|ADESE
|2,92
|306.389.129
|% 3,55
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1868
|31,1904
|% 0,15
|
|Euro
|33,7405
|33,7498
|% -0,17
|
|Sterlin
|39,3072
|39,5044
|% -0,17
|
|Frank
|35,2790
|35,4915
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2913
|8,3329
|% 0,15
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|879,95
|880,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,79
|925,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,30
|2.029,59
|% 0,66
|