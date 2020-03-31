***EUKYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
31.03.2020 13:49
Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
EURO KAPITAL YAT. ORT. 63 01/04/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833527
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,5739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
18:057,2254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05340,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -2,69
|Açılış
|: 340,62
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|1,25
|7.168.060
|% 9,65
|
|ALGYO
|11,30
|40.705.751
|% 9,39
|
|AKGRT
|4,65
|4.574.800
|% 8,14
|
|ALCTL
|19,93
|79.976.089
|% 6,41
|
|ADEL
|9,98
|3.526.112
|% 6,06
|
|ADANA
|7,10
|6.919.711
|% -0,56
|
|AEFES
|17,23
|18.553.742
|% 0,17
|
|AKSUE
|7,19
|2.077.939
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,60
|336.577.533
|% 1,63
|
|ALKIM
|49,88
|6.743.948
|% 1,71
|
|AKBNK
|5,60
|336.577.533
|% 1,63
|
|ALCTL
|19,93
|79.976.089
|% 6,41
|
|AFYON
|4,96
|58.143.920
|% 3,33
|
|ALARK
|4,12
|57.219.045
|% 3,78
|
|ALGYO
|11,30
|40.705.751
|% 9,39
|
|AKBNK
|5,60
|336.577.533
|% 1,63
|
|AKENR
|0,76
|11.493.613
|% 5,56
|
|ALARK
|4,12
|57.219.045
|% 3,78
|
|AFYON
|4,96
|58.143.920
|% 3,33
|
|ANACM
|3,13
|29.321.033
|% 9,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1563
|8,1972
|% 0,16
|
|Frank
|6,7897
|6,8306
|% -0,60
|
|Riyal
|1,7432
|1,7520
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.609
|-13,56
|
|Altın Gr.
|339
|340
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|0,01
|