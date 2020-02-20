***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 11:08
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820261
BIST
13:15118.343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -853,53
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
13:156,0897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,0860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
13:156,5770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
13:15314,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,51
|Açılış
|: 314,95
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,55
|130.921.816
|% 19,53
|
|HATEK
|9,64
|15.147.189
|% 12,62
|
|UZERB
|2,20
|105.954
|% 10,00
|
|NATEN
|20,70
|80.133.086
|% 7,37
|
|YBTAS
|4.743,20
|507.849
|% 5,43
|
|VERTU
|5,54
|28.980.633
|% -16,06
|
|QNBFB
|38,30
|1.796.488
|% -12,95
|
|VKING
|2,95
|2.042.971
|% -10,33
|
|MZHLD
|13,32
|119.997
|% -10,00
|
|ESCOM
|2,88
|12.871.199
|% -9,72
|
|BJKAS
|3,42
|868.307.968
|% -2,84
|
|ASELS
|29,16
|762.290.973
|% -2,08
|
|GSRAY
|3,53
|680.301.845
|% -9,49
|
|FENER
|17,69
|619.906.672
|% -9,00
|
|THYAO
|14,72
|548.861.706
|% -1,21
|
|BJKAS
|3,42
|868.307.968
|% -2,84
|
|CEMAS
|1,30
|248.185.119
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,53
|680.301.845
|% -9,49
|
|IHLGM
|1,25
|124.044.558
|% -3,85
|
|ODAS
|2,15
|211.690.731
|% -3,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8204
|7,8596
|% -0,24
|
|Frank
|6,1645
|6,2017
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6170
|1,6252
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-2,11
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.079
|2.131
|11,29
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|5,46
|
|Çeyrek
|504
|515
|2,73
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,20
|59,20
|0,08
|