***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:14
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822592
BIST
11:13104.559
En Yüksek
|Değişim
|: -5,31%
|| -5.859,47
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
11:136,2330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:136,8783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0566
|Açılış
|: 6,8640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8844
En Düşük
6,8179
11:13327,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,64
|Açılış
|: 327,87
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,32
|7.954.468
|% 13,78
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,66
|4.272.061
|% 8,28
|
|OYLUM
|3,05
|2.460.584
|% 7,39
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|THYAO
|11,22
|318.664.988
|% -7,65
|
|ASELS
|26,40
|207.235.946
|% -5,65
|
|GARAN
|9,45
|76.258.726
|% -7,26
|
|PETKM
|3,63
|75.537.183
|% -2,94
|
|KRDMD
|2,61
|68.370.357
|% -4,40
|
|IHLGM
|1,21
|65.534.233
|% -6,20
|
|EKGYO
|1,35
|66.490.963
|% -8,16
|
|CEMAS
|1,13
|33.443.582
|% -7,38
|
|YKBNK
|2,30
|67.012.557
|% -6,12
|
|THYAO
|11,22
|318.664.988
|% -7,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0040
|8,0441
|% 0,42
|
|Frank
|6,4316
|6,4703
|% 0,94
|
|Riyal
|1,6578
|1,6661
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-2,08
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|