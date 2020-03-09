EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.688.196
|% 14,97
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|ARMDA
|24,20
|9.572.279
|% 8,52
|ADBGR
|6,90
|10.865.597
|% 6,98
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9795
|8,0195
|% 0,88
|Frank
|6,5501
|6,5896
|% 1,42
|Riyal
|1,6245
|1,6326
|% 0,42
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,72
|Altın Gr.
|329
|330
|1,80
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|Tam
|2.171
|2.225
|15,43
|Yarım
|1.049
|1.077
|7,47
|Çeyrek
|526
|538
|3,73
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,83
|-0,52
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|-0,09
|B. Petrol
|35,30
|35,30
|-9,97
Seans Raporu
- 15:46TGSAS Yüzde -11.46 oranında düşüşle 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 732 adet işlem
- 15:45ERSU Yüzde -9.27 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 590 adet işlem
- 15:44ESCOM Yüzde -8.65 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 898 adet işlem
- 15:43SAMAT Yüzde -9.55 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 828, 535 adet işlem
- 15:42XU100 Endeks 104, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 48 altında . İşlem hacmi 4, 586.00 milyon TL de