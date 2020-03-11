EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,88
|65.186.267
|% 16,52
|SELEC
|7,08
|21.865.483
|% 15,12
|DEVA
|9,43
|46.222.555
|% 13,75
|RTALB
|2,18
|10.653.450
|% 13,54
|ECZYT
|10,28
|22.815.641
|% 11,86
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9055
|7,9452
|% -0,27
|Frank
|6,5405
|6,5799
|% 0,26
|Riyal
|1,6311
|1,6393
|% -0,27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|10,96
|Altın Gr.
|328
|328
|1,60
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|0,14
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|B. Petrol
|37,06
|37,06
|-0,16
Seans Raporu
- 11:21EDIP Yüzde 5.84 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 578, 416 adet işlem
- 11:20BIMAS Yüzde 5.95 oranında artışla 54.35 lira fiyatla işlem gören hissede 703, 601 adet işlem
- 11:19XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 975, 13 artarak (% 0.80 ) 122, 971
- 11:19 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, USAS, ODAS
- 11:19XU100 Endeks 101, 745 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 2, 026.00 milyon TL de