***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:47
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826861
BIST
10:42102.128
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.065,07
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.128
En Düşük
100.200
10:426,1398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0167
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:426,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:42328,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,73
|Açılış
|: 328,45
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,87
|37.418.616
|% 16,22
|
|SELEC
|7,12
|14.593.573
|% 15,77
|
|DEVA
|9,48
|29.175.197
|% 14,35
|
|ECZYT
|10,42
|11.923.455
|% 13,38
|
|VKING
|3,33
|8.450.274
|% 12,50
|
|OYAYO
|4,78
|486.226
|% -14,95
|
|BRKSN
|3,09
|1.125.283
|% -10,69
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,70
|210.693.813
|% -0,77
|
|THYAO
|10,09
|190.076.277
|% 1,20
|
|GARAN
|9,51
|99.986.315
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,44
|69.977.311
|% -6,92
|
|GUBRF
|15,13
|49.424.332
|% -2,64
|
|IHLGM
|1,19
|42.769.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,30
|36.398.364
|% 1,56
|
|ODAS
|1,71
|47.214.414
|% -0,58
|
|IHLAS
|0,66
|17.149.630
|% 0,00
|
|KARSN
|1,54
|39.670.258
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8904
|7,9299
|% -0,46
|
|Frank
|6,5430
|6,5824
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6306
|1,6387
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,47
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,62
|36,62
|-0,60
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