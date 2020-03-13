***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:00
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828689
BIST
14:5797.768
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 4.128,49
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.019
En Düşük
91.644
14:576,2846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0327
|Açılış
|: 6,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:577,0159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0570
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
14:57318,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,36
|Açılış
|: 318,99
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.633
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.987.152
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.473.321
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.165.668
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.536
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,18
|4.864.067
|% -13,38
|
|ECZYT
|9,81
|32.925.238
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|5.673
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,74
|771.122.060
|% 5,67
|
|THYAO
|9,22
|736.417.011
|% 8,73
|
|GARAN
|9,29
|404.587.240
|% 6,29
|
|EREGL
|8,39
|244.077.063
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|ODAS
|1,39
|219.276.209
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|115.904.373
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,20
|100.623.771
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8164
|7,8556
|% -1,19
|
|Frank
|6,5763
|6,6159
|% -1,30
|
|Riyal
|1,6648
|1,6732
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,30
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.117
|2.149
|-3,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|-7,03
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,41
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,69
|15,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,21
|35,21
|1,99
|
Seans Raporu
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