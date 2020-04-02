***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:37
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834101
BIST
10:2889.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 555,08
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.486
10:286,7099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:287,3692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:28342,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,59
|Açılış
|: 342,56
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|CEMTS
|6,73
|21.077.283
|% 9,97
|
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|RTALB
|4,62
|1.949.899
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|PINSU
|2,88
|2.621.381
|% -7,40
|
|MTRYO
|2,90
|2.794.386
|% -7,35
|
|PETKM
|3,62
|368.953.642
|% 8,71
|
|TUPRS
|79,55
|80.644.910
|% 2,32
|
|GARAN
|7,88
|79.974.044
|% 0,51
|
|PGSUS
|34,30
|67.258.194
|% -4,35
|
|GSRAY
|2,59
|66.458.048
|% 6,15
|
|PETKM
|3,62
|368.953.642
|% 8,71
|
|IHLGM
|1,05
|33.799.816
|% -1,87
|
|ODAS
|1,39
|39.279.199
|% -0,71
|
|GSRAY
|2,59
|66.458.048
|% 6,15
|
|KRDMD
|1,98
|45.033.067
|% -1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2535
|8,2949
|% -0,15
|
|Frank
|6,8743
|6,9157
|% -0,59
|
|Riyal
|1,7670
|1,7758
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|6,08
|
|Altın Gr.
|341
|342
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,25
|14,29
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,35
|27,35
|2,61
|