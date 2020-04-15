***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:05
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838279
BIST
11:4495.521
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -3.028,57
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
11:446,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8592
En Düşük
6,8079
11:447,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
11:44377,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,34
|Açılış
|: 377,59
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|5.649.155
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|13.654.500
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|DOCO
|397,80
|42.815.357
|% -10,00
|
|CLEBI
|86,15
|12.723.742
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|29.016.170
|% -9,98
|
|BURVA
|17,01
|1.549.376
|% -9,95
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|THYAO
|10,53
|1.103.106.322
|% -3,39
|
|ASELS
|26,24
|874.637.602
|% -3,81
|
|PGSUS
|56,00
|491.432.594
|% -9,09
|
|GARAN
|8,37
|449.184.228
|% -2,45
|
|TSPOR
|5,33
|238.750.097
|% 2,50
|
|THYAO
|10,53
|1.103.106.322
|% -3,39
|
|YKBNK
|1,94
|202.215.497
|% -4,90
|
|IHLGM
|1,03
|85.616.141
|% -6,36
|
|MNDRS
|1,50
|107.859.417
|% 2,04
|
|IHLAS
|0,62
|45.343.533
|% -7,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5565
|8,5994
|% -0,28
|
|Frank
|7,0831
|7,1258
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8181
|1,8272
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-15,25
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.475
|-5,30
|
|Tam
|2.481
|2.547
|-5,50
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|-2,70
|
|Çeyrek
|605
|620
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|-1,24
|