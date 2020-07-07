***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 11:38
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855597
BIST
11:31119.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 573,22
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
118.398
11:316,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:317,7478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:31391,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,81
|Açılış
|: 391,91
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.232.623
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.393.423
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.488.427
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|183.748.072
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|228.694.936
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRDMA
|4,33
|6.765.286
|% -4,84
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|GLRYH
|11,88
|8.123.434
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,21
|1.221.286.483
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|777.720.218
|% 5,28
|
|GARAN
|8,39
|551.125.699
|% 0,24
|
|TKFEN
|17,98
|425.828.951
|% 0,95
|
|TUPRS
|88,60
|424.294.331
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,21
|1.221.286.483
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|777.720.218
|% 5,28
|
|IHLGM
|1,95
|270.926.990
|% 5,98
|
|DOHOL
|2,34
|291.202.101
|% 2,63
|
|TSKB
|1,33
|156.557.497
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5423
|8,5851
|% -0,03
|
|Frank
|7,2454
|7,2890
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,37
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.566
|-5,10
|
|Tam
|2.621
|2.633
|-5,30
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,50
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,36
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:47AYEN
Yüzde 7.98 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 509 adet işlem
-
11:46XU100
Endeks 119, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 10, 029.00 milyon TL de
-
11:46TDGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 170 adet işlem
-
11:45KENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 758.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 049 adet işlem
-
11:44TEKTU
Yüzde 8.16 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 675, 535 adet işlem