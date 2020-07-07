***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 10:56
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855527
BIST
14:17118.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 215,86
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:176,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:177,7546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:17392,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,61
|Açılış
|: 392,13
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.058.319
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|128.213.726
|% 9,87
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.633
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|485.377.578
|% 9,80
|
|MRGYO
|2,82
|67.933.834
|% 9,73
|
|BJKAS
|3,23
|232.879.782
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|68.066.720
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|13.444.281
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.375.529.446
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.317.532.357
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.024.387.437
|% -0,48
|
|TKFEN
|18,12
|919.435.001
|% 1,74
|
|TUPRS
|88,35
|669.218.756
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,19
|2.375.529.446
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.317.532.357
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|578.833.403
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|429.421.398
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,34
|488.328.142
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5558
|8,5988
|% 0,13
|
|Frank
|7,2441
|7,2878
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,16
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,70
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,00
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,46
|
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