***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:23
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858138
BIST
11:08118.944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 231,70
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.610
11:086,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8666
En Düşük
6,8526
11:087,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:08400,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,35
|Açılış
|: 400,21
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.325.582
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.058.265
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|24.232.997
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|3.593.538
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|41.361.327
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|7.964.296
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|27.744.253
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,44
|7.135.304
|% -9,29
|
|SNPAM
|8,92
|2.883.001
|% -7,37
|
|THYAO
|11,83
|1.010.447.598
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,27
|474.578.330
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|424.766.771
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,57
|362.168.512
|% 6,03
|
|SISE
|6,47
|311.058.286
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,27
|474.578.330
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|424.766.771
|% -0,31
|
|THYAO
|11,83
|1.010.447.598
|% 4,60
|
|TRKCM
|4,57
|362.168.512
|% 6,03
|
|IHLGM
|1,81
|138.123.576
|% -2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6478
|8,6912
|% 0,29
|
|Frank
|7,2959
|7,3399
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,17
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.665
|2.679
|5,90
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|2,80
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,16
|0,03
|
|B. Petrol
|43,04
|43,04
|-0,26
|
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