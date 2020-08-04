***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 14:27
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864560
BIST
17:241.070
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -56,44
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.070
17:246,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:248,2341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0422
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:24444,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,68
|Açılış
|: 444,72
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,89
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.706.440
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|80.194.683
|% 9,92
|
|MEGAP
|4,47
|2.475.589
|% 9,83
|
|KUTPO
|29,34
|30.298.579
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|21.462.688
|% -10,00
|
|KLNMA
|41,76
|53.103.152
|% -10,00
|
|BTCIM
|3,78
|14.850.524
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.276.794
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ASELS
|33,98
|1.250.365.842
|% -3,63
|
|THYAO
|10,60
|1.095.994.598
|% -0,84
|
|AKBNK
|5,00
|663.960.803
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|463.325.127
|% -3,47
|
|HLGYO
|2,30
|533.705.856
|% -8,37
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0526
|9,0980
|% -0,08
|
|Frank
|7,5741
|7,6197
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|7,45
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.939
|-11,00
|
|Tam
|2.994
|3.025
|-11,30
|
|Yarım
|1.453
|1.474
|-5,50
|
|Çeyrek
|729
|739
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,20
|