***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:48
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865639
BIST
16:011.057
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -34,62
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:017,2664
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,2218
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
16:018,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,2568
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:01480,19
En Yüksek
|Değişim
|: 3,98%
|| 18,40
|Açılış
|: 480,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.665.211
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.686.438
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.165.557
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.197.686
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.021.488
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|12.020.166
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|1.826.183.688
|% -4,78
|
|GARAN
|6,65
|1.160.054.703
|% -1,92
|
|SISE
|5,95
|954.993.119
|% -4,65
|
|AKBNK
|4,81
|876.415.349
|% -4,18
|
|ASELS
|15,95
|839.333.776
|% -5,29
|
|EKGYO
|1,99
|1.826.183.688
|% -4,78
|
|ODAS
|2,21
|529.206.448
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,07
|435.116.008
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,81
|736.404.049
|% -3,79
|
|AKBNK
|4,81
|876.415.349
|% -4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5261
|9,5739
|% 3,40
|
|Frank
|7,9486
|7,9965
|% 2,89
|
|Riyal
|1,9307
|1,9404
|% 3,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.060
|21,43
|
|Altın Gr.
|480
|480
|18,40
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.283
|3.406
|221,70
|
|Yarım
|1.594
|1.650
|96,10
|
|Çeyrek
|799
|830
|51,90
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,25
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,46
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,26
|
Seans Raporu
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Endeks 1, 058 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 14 altında . İşlem hacmi 18, 157.00 milyon TL de