***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 10:02
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876402
BIST
12:591.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:597,6880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:598,9611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0150
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:59458,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,13
|Açılış
|: 458,51
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:57
|CRFSA
|23,98
|21.291.928
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.121.254
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.768.928
|% 10,00
|
|UZERB
|17,73
|70.335
|% 9,99
|
|TKURU
|707,00
|23.555.415
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.517.471
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|12.273.815
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|588.169
|% -9,99
|
|MERIT
|85,60
|481.884
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|11.028.480
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|608.663.035
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|540.963.821
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|331.457.981
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,37
|235.023.499
|% 2,60
|
|GARAN
|6,61
|206.778.990
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,28
|540.963.821
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|331.457.981
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|186.437.456
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,37
|235.023.499
|% 2,60
|
|SISE
|6,82
|608.663.035
|% 0,44
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6824
|7,6898
|% -0,14
|
|Euro
|8,9532
|8,9635
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,7806
|9,8297
|% 0,05
|
|Frank
|8,2831
|8,3330
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0470
|2,0572
|% -0,04
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-11,24
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.035
|3.111
|-35,09
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|-16,98
|
|Çeyrek
|736
|752
|-8,49
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|-0,02
|