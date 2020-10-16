***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 10:00
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882108
BIST
13:211.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
13:217,9451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9498
En Düşük
7,9127
13:219,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3200
En Düşük
9,2709
13:21487,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 487,88
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,97
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler13:21
|TKURU
|357,50
|41.446.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.832.701
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.346.880
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|39.722.835
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|6.832.894
|% 9,95
|
|POLTK
|353,00
|3.545.532
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|COSMO
|8,84
|1.246.617
|% -9,98
|
|SISE
|6,78
|775.243.096
|% 0,89
|
|PETKM
|4,75
|538.662.657
|% 1,06
|
|KERVT
|7,76
|416.944.111
|% 3,19
|
|TUPRS
|82,55
|323.432.313
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,72
|297.092.695
|% 8,18
|
|IHLGM
|1,72
|297.092.695
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,93
|272.043.154
|% -0,52
|
|SKBNK
|1,80
|246.723.857
|% 4,05
|
|SISE
|6,78
|775.243.096
|% 0,89
|
|PETKM
|4,75
|538.662.657
|% 1,06
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9412
|7,9451
|% 0,16
|
|Euro
|9,3090
|9,3149
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2512
|10,3027
|% 0,33
|
|Frank
|8,6560
|8,7082
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1128
|2,1234
|% 0,09
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,18
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|20,78
|
|Yarım
|1.550
|1.589
|10,05
|
|Çeyrek
|777
|795
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,63
|