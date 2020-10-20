***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:00
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882487
BIST
12:481.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:487,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:489,3225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0470
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:48484,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,77
|Açılış
|: 484,14
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:48
|YESIL
|36,30
|7.806.140
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|75.520.971
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.114.922
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|228.317.601
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.571.650
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.829.799
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,47
|766.646.258
|% -0,40
|
|ASELS
|18,28
|502.900.148
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,12
|466.596.491
|% 6,00
|
|ISFIN
|4,15
|453.706.866
|% 2,47
|
|SISE
|6,85
|452.738.135
|% -0,15
|
|SKBNK
|2,12
|466.596.491
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,80
|370.436.144
|% 4,05
|
|CEMAS
|2,52
|437.078.556
|% 7,69
|
|YKBNK
|2,34
|264.989.139
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,15
|453.706.866
|% 2,47
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8922
|7,8963
|% 0,22
|
|Euro
|9,3194
|9,3225
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,2124
|10,2636
|% 0,43
|
|Frank
|8,6582
|8,7104
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0988
|2,1093
|% 0,26
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,45
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|-4,87
|
|Yarım
|1.543
|1.582
|-2,35
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|0,01
|