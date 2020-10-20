***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:24
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882511
BIST
13:101.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
13:107,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:109,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3292
En Düşük
9,2625
13:10484,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,75
|Açılış
|: 484,06
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:10
|TSKB
|1,54
|96.215.587
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|75.996.881
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|8.878.782
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|232.367.842
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.390.108
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.653.058
|% -9,98
|
|GARAN
|7,46
|771.618.069
|% -0,53
|
|SISE
|6,90
|572.307.505
|% 0,58
|
|SKBNK
|2,13
|531.382.167
|% 6,50
|
|ASELS
|18,29
|513.130.115
|% 1,05
|
|ISFIN
|4,18
|468.951.865
|% 3,21
|
|SKBNK
|2,13
|531.382.167
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|407.871.735
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,53
|446.410.701
|% 8,12
|
|YKBNK
|2,34
|266.289.592
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,18
|468.951.865
|% 3,21
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8894
|7,8924
|% 0,17
|
|Euro
|9,3199
|9,3275
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,2081
|10,2593
|% 0,39
|
|Frank
|8,6630
|8,7152
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0986
|2,1091
|% 0,25
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|3,42
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-6,07
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,93
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,15
|