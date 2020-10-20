***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:49
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882523
BIST
13:341.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
13:347,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:349,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3292
En Düşük
9,2625
13:34483,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,38
|Açılış
|: 483,69
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:34
|TSKB
|1,54
|96.374.451
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.100.975
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.289.284
|% 10,00
|
|KARTN
|930,40
|865.272
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.410.750
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.892.317
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|1.006.047.571
|% 1,02
|
|GARAN
|7,51
|837.280.428
|% 0,13
|
|SKBNK
|2,13
|572.504.995
|% 6,50
|
|ASELS
|18,29
|533.823.709
|% 1,05
|
|ISFIN
|4,20
|495.347.265
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,13
|572.504.995
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|430.460.643
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,51
|455.693.358
|% 7,26
|
|SISE
|6,93
|1.006.047.571
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,35
|303.360.267
|% 1,73
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8912
|7,8939
|% 0,19
|
|Euro
|9,3243
|9,3290
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1925
|10,2437
|% 0,24
|
|Frank
|8,6573
|8,7094
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0962
|2,1068
|% 0,14
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|1,79
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-5,99
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,90
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|0,00
|