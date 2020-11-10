***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 10:20
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887712
BIST
10:191.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.230
En Düşük
1.219
10:198,2740
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,2215
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:199,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,2666
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:19503,08
En Yüksek
|Değişim
|: 4,16%
|| 20,07
|Açılış
|: 503,08
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:19
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.653.032
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|KERVN
|0,86
|120.108
|% -9,47
|
|THYAO
|11,36
|861.674.530
|% 6,37
|
|GARAN
|7,39
|318.741.366
|% -1,20
|
|PGSUS
|51,85
|247.784.744
|% 6,73
|
|TCELL
|15,44
|243.576.582
|% -5,62
|
|TUPRS
|82,90
|192.418.825
|% 0,73
|
|THYAO
|11,36
|861.674.530
|% 6,37
|
|YKBNK
|2,42
|106.524.604
|% -2,02
|
|GARAN
|7,39
|318.741.366
|% -1,20
|
|KRDMD
|3,51
|117.436.268
|% 0,86
|
|ODAS
|3,54
|114.151.201
|% -0,84
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2577
|8,2740
|% 2,75
|
|Euro
|9,7666
|9,7819
|% 2,80
|
|Sterlin
|10,8880
|10,9426
|% 3,07
|
|Frank
|9,0400
|9,0945
|% 3,00
|
|Riyal
|2,2030
|2,2140
|% 2,90
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|20,13
|
|Altın Gr.
|503
|504
|20,55
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,21
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,02
|