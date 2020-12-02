***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2020 14:23
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890935
BIST
17:161.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:167,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 47,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 47,4200
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:169,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7600
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:165,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,06
|Açılış
|: 5,98
|
|Önceki Kapanış
|: 6,04
|
6,13
En Düşük
5,93
BIST En Aktif Hisseler17:14
|NIBAS
|77,75
|9.110.096
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.978.606
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.402.118
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|8.023.667
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,39
|17.846.903
|% -4,67
|
|THYAO
|12,39
|4.018.562.804
|% -0,88
|
|GARAN
|9,27
|2.350.372.860
|% 0,43
|
|PGSUS
|64,25
|1.449.834.868
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,99
|1.278.725.031
|% 1,01
|
|SISE
|6,93
|1.249.396.159
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,19
|1.243.952.131
|% 0,00
|
|THYAO
|12,39
|4.018.562.804
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,96
|846.681.775
|% -1,00
|
|PETKM
|4,27
|1.129.111.053
|% 0,23
|
|KRDMD
|4,99
|1.278.725.031
|% 1,01
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8306
|7,8355
|% 0,05
|
|Euro
|9,4529
|9,4600
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,3812
|10,4332
|% -0,94
|
|Frank
|8,6963
|8,7487
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0806
|2,0910
|% -0,04
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,08
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|10,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|2,67
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|1,29
|
|Çeyrek
|733
|750
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,37
|47,37
|-0,05
|
Seans Raporu
17:14
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17:29TKNSA
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17:28CMBTN
Yüzde 8.52 oranında artışla 193.70 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 532 adet işlem
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17:27KAREL
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17:26XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 26, 654.00 milyon TL de
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17:26SELEC
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