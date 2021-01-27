***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:28
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904924
BIST
16:491.493
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -42,65
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
16:497,4031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0592
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:498,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:49438,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,02
|Açılış
|: 438,13
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KONTR
|48,46
|221.423.646
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|66.222.878
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|21.000.662
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.915.399
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.823.877
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,97
|1.742.644.354
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,44
|1.543.422.972
|% -3,94
|
|GARAN
|9,25
|1.411.643.555
|% -2,84
|
|KRDMD
|6,75
|1.124.542.694
|% -2,17
|
|KOZAL
|115,70
|1.007.016.583
|% -4,38
|
|EKGYO
|2,44
|1.543.422.972
|% -3,94
|
|ODAS
|3,97
|1.742.644.354
|% 0,51
|
|TSKB
|1,85
|724.649.330
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,47
|448.624.720
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,43
|353.410.783
|% -5,92
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3970
|7,4031
|% 0,81
|
|Euro
|8,9613
|8,9665
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0944
|10,1450
|% 0,35
|
|Frank
|8,2842
|8,3342
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9662
|1,9761
|% 0,73
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-10,62
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.899
|2.943
|-11,00
|
|Tam
|2.884
|2.957
|-13,95
|
|Yarım
|1.394
|1.430
|-6,75
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,12
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:00TMSN
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 351, 723 adet işlem
-
16:59IZMDC
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 967, 498 adet işlem
-
16:58KFEIN
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 330, 109 adet işlem
-
16:57HURGZ
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 253, 849 adet işlem
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 38 kaybederek (% -2.77 ) 1, 592