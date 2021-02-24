***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 17:56
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912312
BIST
17:431.495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -22,39
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:437,2210
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1158
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:438,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1304
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:43416,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,62
|Açılış
|: 416,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:41
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|9.881.249
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|11.227.661
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.079.653
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|SAYAS
|17,35
|103.823.344
|% -9,96
|
|KARSN
|4,70
|82.367.665
|% -9,96
|
|KOZAL
|136,10
|2.274.134.031
|% 2,02
|
|THYAO
|12,96
|2.179.563.873
|% -0,46
|
|SASA
|39,94
|1.917.974.023
|% 9,97
|
|PETKM
|5,14
|1.890.081.373
|% -5,34
|
|GUBRF
|76,35
|1.826.039.439
|% -7,17
|
|EKGYO
|2,29
|1.053.038.020
|% -2,14
|
|PETKM
|5,14
|1.890.081.373
|% -5,34
|
|TSKB
|1,75
|583.307.512
|% -2,78
|
|IHLAS
|0,90
|297.813.625
|% -9,09
|
|ODAS
|4,05
|1.191.479.951
|% 1,76
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2232
|7,2290
|% 1,74
|
|Euro
|8,7658
|8,7737
|% 1,59
|
|Sterlin
|10,1810
|10,2320
|% 1,82
|
|Frank
|7,9307
|7,9784
|% 1,42
|
|Riyal
|1,9229
|1,9325
|% 1,78
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-15,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,77
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 28 kaybederek (% -1.01 ) 1, 307
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYEN, BALAT, SASA, PKENT, INTEM, METUR, IDEAS, MERIT, YYAPI, POLTK
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHLAS, TKNSA, MZHLD, SAYAS, KARSN, SONME, DIRIT, MEGAP, MEGAP
-
17:51
YYAPI, AYCES, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
KRSTL, SAYAS, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında