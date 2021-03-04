***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 10:01
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915047
BIST
09:551.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,98
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.527
En Düşük
1.527
09:557,4216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
09:558,9638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9535
09:55410,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 410,54
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4172
|7,4216
|% -0,32
|
|Euro
|8,9497
|8,9638
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,3506
|10,4025
|% -0,09
|
|Frank
|8,0576
|8,1062
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9767
|1,9866
|% -0,13
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|3,13
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,48
|64,48
|0,41
|