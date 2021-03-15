***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 13:07
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918170
BIST
14:291.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
14:297,5331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0337
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
14:298,9946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0600
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
14:29418,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,51
|Açılış
|: 418,85
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler14:29
|GOZDE
|9,14
|245.961.292
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.611.558
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.709.122
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|15.644.402
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|25.981.388
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|34.567.498
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.259.875
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|46,06
|695.757.427
|% 2,17
|
|GARAN
|8,82
|618.078.031
|% -1,12
|
|THYAO
|14,68
|584.515.130
|% 1,24
|
|KRDMD
|7,68
|564.778.832
|% 0,52
|
|OTKAR
|426,70
|474.150.586
|% 5,91
|
|EKGYO
|2,27
|275.409.738
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,68
|564.778.832
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,72
|165.982.197
|% -0,73
|
|SISE
|7,77
|467.295.520
|% 1,44
|
|USAK
|2,67
|149.689.755
|% 1,14
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5321
|7,5331
|% -0,45
|
|Euro
|8,9888
|8,9946
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,4437
|10,4961
|% -0,62
|
|Frank
|8,0759
|8,1246
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0001
|2,0101
|% -0,57
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|6,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-13,00
|
|Tam
|2.766
|2.838
|-13,26
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-6,41
|
|Çeyrek
|670
|686
|-3,21
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|69,25
|69,25
|0,03
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:45NATEN
Yüzde 7.83 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 006, 386 adet işlem
-
14:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, ASELS, PGSUS
-
14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 4 kaybederek (% -0.03 ) 1, 363
-
14:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, UMPAS, BRMEN, SANKO, GOZDE, TRILC, LUKSK, VAKKO, ACSEL, LOGO
-
14:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : POLTK, SONME, CASA, FENER, UZERB