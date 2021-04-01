***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2021 13:04
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922556
BIST
14:181.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 25,99
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.418
En Düşük
1.399
14:188,1752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0647
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:189,6412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0274
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:18449,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,87
|Açılış
|: 449,45
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:18
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|66.800.412
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.521.603
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.387.717
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.005.218
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|INTEM
|48,90
|3.940.527
|% -5,14
|
|GARAN
|6,89
|2.179.438.238
|% 2,99
|
|SASA
|46,66
|676.660.847
|% 3,41
|
|FROTO
|206,10
|617.517.929
|% 6,62
|
|BJKAS
|8,92
|592.083.408
|% 7,08
|
|KOZAL
|119,50
|566.979.043
|% 0,42
|
|GARAN
|6,89
|2.179.438.238
|% 2,99
|
|SKBNK
|1,22
|145.033.543
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|202.524.395
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|129.158.719
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,90
|285.951.861
|% 5,69
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1696
|8,1752
|% -0,79
|
|Euro
|9,6145
|9,6412
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,2133
|11,2695
|% -0,97
|
|Frank
|8,5868
|8,6385
|% -1,23
|
|Riyal
|2,1690
|2,1799
|% -0,97
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|5,33
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|3,00
|
|Tam
|2.961
|3.037
|-4,51
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-2,19
|
|Çeyrek
|718
|735
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,62
|