***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2021 13:51
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922808
BIST
13:511.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.431
13:518,0707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0349
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:519,5273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0633
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:51449,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,96
|Açılış
|: 449,02
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DERHL
|8,69
|20.759.903
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|26.864.047
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|221.248.686
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|BURVA
|37,54
|4.121.749
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|GLRYH
|12,52
|32.268.986
|% -7,19
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|VANGD
|7,95
|37.150.876
|% -5,13
|
|GARAN
|7,07
|1.543.967.040
|% 0,86
|
|RTALB
|32,82
|661.957.861
|% -2,67
|
|BJKAS
|9,81
|497.105.475
|% 7,10
|
|KOZAL
|122,10
|459.809.046
|% 1,08
|
|SASA
|47,26
|424.708.641
|% -0,08
|
|GARAN
|7,07
|1.543.967.040
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|228.772.034
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,23
|320.013.673
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,21
|73.568.030
|% -1,63
|
|KARSN
|4,10
|225.689.749
|% 2,24
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0653
|8,0707
|% -0,43
|
|Euro
|9,5079
|9,5273
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,1049
|11,1606
|% -0,69
|
|Frank
|8,5227
|8,5741
|% -0,59
|
|Riyal
|2,1397
|2,1505
|% -0,72
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|449
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|