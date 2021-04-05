***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 10:31
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923181
BIST
11:111.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:118,1483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:119,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0078
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:11454,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 454,13
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ERBOS
|75,90
|43.800.724
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|109.106.041
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.757.582
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|9.929.262
|% -9,71
|
|GLRYH
|10,97
|10.305.449
|% -9,71
|
|BTCIM
|15,48
|9.416.660
|% -8,51
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BJKAS
|8,72
|358.178.890
|% -5,22
|
|KOZAL
|126,60
|324.108.667
|% 1,20
|
|GARAN
|6,89
|290.021.563
|% 0,12
|
|JANTS
|886,20
|205.362.536
|% 7,16
|
|SISE
|7,47
|201.607.874
|% 1,08
|
|GARAN
|6,89
|290.021.563
|% 0,12
|
|BJKAS
|8,72
|358.178.890
|% -5,22
|
|GSRAY
|3,71
|115.164.136
|% -6,78
|
|PETKM
|6,11
|174.980.500
|% 2,00
|
|SISE
|7,47
|201.607.874
|% 1,08
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1438
|8,1473
|% -0,06
|
|Euro
|9,5750
|9,5887
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,2896
|11,3462
|% 0,43
|
|Frank
|8,6375
|8,6895
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 0,27
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,87
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|-1,08
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 1 artarak (% 0.21 ) 1, 466
-
11:23XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 4, 154.00 milyon TL de
-
11:23VANGD
Yüzde 4.86 oranında artışla 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 066 adet işlem
-
11:22OZBAL
Yüzde 6.24 oranında artışla 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 617, 145 adet işlem
-
11:21TLMAN
Yüzde 5.05 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 319 adet işlem