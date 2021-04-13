***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:19
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927111
BIST
11:321.361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -14,80
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
11:328,1447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
11:329,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0173
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
11:32451,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,23
|Açılış
|: 451,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler11:32
|MTRKS
|49,56
|4.835.173
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|711.246
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.481.250
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.486.173
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|8.726.622
|% -10,00
|
|TRILC
|42,70
|39.923.040
|% -9,99
|
|KRTEK
|16,69
|14.369.688
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|330.610
|% -9,85
|
|EREGL
|16,68
|328.518.270
|% 1,71
|
|FENER
|33,80
|302.094.670
|% 7,99
|
|KOZAL
|112,40
|287.068.244
|% 0,45
|
|BJKAS
|13,51
|244.567.766
|% 9,93
|
|GARAN
|6,61
|228.143.996
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,77
|215.388.924
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,03
|143.964.315
|% -1,93
|
|TSKB
|1,28
|81.545.377
|% -4,48
|
|DOHOL
|3,09
|112.241.950
|% -0,32
|
|ODAS
|3,46
|126.248.787
|% -2,54
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1399
|8,1447
|% -0,06
|
|Euro
|9,6912
|9,6994
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,1636
|11,2196
|% -0,03
|
|Frank
|8,7699
|8,8227
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1647
|2,1756
|% -0,08
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-5,20
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,17
|