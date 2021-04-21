***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:23
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929847
BIST
11:591.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,05
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:598,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1685
En Düşük
8,0986
11:599,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8330
En Düşük
9,7531
11:59465,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,88
|Açılış
|: 465,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:56
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.319.404
|% 9,52
|
|FENER
|35,02
|72.667.171
|% 9,44
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|9.401.004
|% -10,00
|
|ODAS
|2,46
|166.716.265
|% -9,56
|
|BNTAS
|5,02
|31.984.325
|% -9,39
|
|ANELE
|4,49
|67.984.120
|% -9,29
|
|SANEL
|4,05
|899.072
|% -9,19
|
|PETKM
|6,43
|646.024.539
|% -2,13
|
|GARAN
|7,00
|446.805.945
|% -1,27
|
|EREGL
|18,19
|376.093.809
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,14
|302.877.333
|% -0,83
|
|KOZAL
|107,90
|212.598.770
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,07
|210.541.105
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|646.024.539
|% -2,13
|
|ODAS
|2,46
|166.716.265
|% -9,56
|
|GARAN
|7,00
|446.805.945
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,84
|111.281.096
|% 0,00
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1430
|8,1473
|% 0,49
|
|Euro
|9,8001
|9,8072
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,3105
|11,3672
|% 0,36
|
|Frank
|2,1645
|2,1754
|% 0,41
|
|Riyal
|465,8350
|465,8950
|% 0,45
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,27
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
|