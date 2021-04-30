***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 10:00
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933072
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
0
En Düşük
0
18:058,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2437
En Düşük
8,1830
18:059,9566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0073
En Düşük
9,9251
18:05468,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,75
|Açılış
|: 468,00
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
469,20
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2113
|8,2181
|% 0,18
|
|Euro
|9,9478
|9,9566
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,4178
|11,4750
|% 0,17
|
|Frank
|8,9982
|9,0524
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1832
|2,1941
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,19
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|-0,33
|