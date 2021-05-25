***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 15:05
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937688
BIST
15:161.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:168,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0304
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4207
En Düşük
8,3771
15:1610,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0803
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3311
En Düşük
10,2454
15:16509,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,23
|Açılış
|: 509,59
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|TRILC
|47,18
|136.621.585
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.526.060
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|960.400
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,50
|52.876.070
|% 8,93
|
|FORMT
|1,34
|6.168.939
|% 7,20
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|KUTPO
|55,00
|4.580.125
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|12.136.301
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.745.013
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.407.189
|% -9,88
|
|GARAN
|8,16
|1.121.823.550
|% 0,99
|
|KARSN
|5,09
|749.573.656
|% 0,99
|
|EREGL
|19,05
|417.502.123
|% -0,94
|
|KRDMD
|8,03
|385.580.216
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|353.456.432
|% -0,59
|
|KARSN
|5,09
|749.573.656
|% 0,99
|
|GARAN
|8,16
|1.121.823.550
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|202.252.978
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|174.267.079
|% 1,39
|
|TSKB
|1,40
|80.717.319
|% 0,00
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4170
|8,4191
|% 0,36
|
|Euro
|10,3227
|10,3293
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,8829
|11,9425
|% 0,36
|
|Frank
|9,3618
|9,4182
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2366
|2,2478
|% 0,28
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|2,32
|
|Altın Gr.
|509
|510
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|14,00
|
|Tam
|3.351
|3.436
|16,24
|
|Yarım
|1.620
|1.662
|7,86
|
|Çeyrek
|812
|831
|3,92
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,16
|